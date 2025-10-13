Virtus Entella Sampdoria, Hadžikaduni? verso la titolarità: il difensore convince con la sua crescita Dennis Hadzikadunic è stato uno degli acquisti più chiacchierati dell’ultima sessione di mercato della Sampdoria. Il suo arrivo a Genova era circondato da perplessità: il difensore bosniaco, infatti, si presentava reduce da un infortunio delicato a ginocchio e caviglia, mentre la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sampdoria, Hadzikadunic titolare contro la Virtus Entella? Donati ci pensa, le ultimissime