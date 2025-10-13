Sambenedettese Ravenna 0-1 | settima vittoria consecutiva la seconda a reti inviolate
San Benedetto, 13 ottobre 2025 – Contro la Sambenedettese il Ravenna ottiene la sua settima vittoria consecutiva, pareggiando i punti con l'Arezzo in vista dello scontro diretto in programma domenica prossima al Benelli. La partita sul campo dei marchigiani, che recriminano per una rete annullata nel finale, è stata combattuta e fisica, con il Ravenna che ha dominato per circa mezz'ora nel primo tempo e poi si è difeso con ordine nella ripresa. Il vantaggio del Ravenna è arrivato al 22' con Luciani, che ha insaccato al volo su assist di Corsinelli dopo una respinta della difesa su punizione di Spini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
#SerieC gr.B Vis Pesaro-Torres 0-0 Ascoli-Pontedera 5-0 Sambenedettese-Ravenna 0-1 league table (top5) 1? Arezzo 24 2? Ravenna 24 3? Ascoli 23 4? Sambenedettese 14 5? Ternana 14 #calcio #football - X Vai su X
