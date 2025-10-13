Sambenedettese Ravenna 0-1 | settima vittoria consecutiva la seconda a reti inviolate

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Benedetto, 13 ottobre 2025 – Contro la Sambenedettese il Ravenna ottiene la sua settima vittoria consecutiva, pareggiando i punti con l'Arezzo in vista dello scontro diretto in programma domenica prossima al Benelli. La partita sul campo dei marchigiani, che recriminano per una rete annullata nel finale, è stata combattuta e fisica, con il Ravenna che ha dominato per circa mezz'ora nel primo tempo e poi si è difeso con ordine nella ripresa. Il vantaggio del Ravenna è arrivato al 22' con Luciani, che ha insaccato al volo su assist di Corsinelli dopo una respinta della difesa su punizione di Spini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sambenedettese ravenna 0 1 settima vittoria consecutiva la seconda a reti inviolate

© Sport.quotidiano.net - Sambenedettese Ravenna 0-1: settima vittoria consecutiva, la seconda a reti inviolate

In questa notizia si parla di: sambenedettese - ravenna

Calcio, la capolista Ravenna ospite della Sambenedettese: marchigiani reduci da tre vittorie

sambenedettese ravenna 0 1Sambenedettese-Ravenna 0-1: decide una rete di Luciani nel primo tempo - Ravenna di Domenica 12 ottobre 2025: ospiti cinici sfruttano al meglio la chance capitata, i marchigiani reclamano per due episodi nel finale ... Come scrive calciomagazine.net

sambenedettese ravenna 0 1Sambenedettese Ravenna 0-1: settima vittoria consecutiva, la seconda a reti inviolate - Il vantaggio del Ravenna è arrivato al 22' con Luciani, che ha insaccato al volo su assist di Corsinelli dopo una respinta della difesa su punizione di Spini ... Scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Sambenedettese Ravenna 0 1