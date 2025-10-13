San Benedetto, 13 ottobre 2025 – Contro la Sambenedettese il Ravenna ottiene la sua settima vittoria consecutiva, pareggiando i punti con l'Arezzo in vista dello scontro diretto in programma domenica prossima al Benelli. La partita sul campo dei marchigiani, che recriminano per una rete annullata nel finale, è stata combattuta e fisica, con il Ravenna che ha dominato per circa mezz'ora nel primo tempo e poi si è difeso con ordine nella ripresa. Il vantaggio del Ravenna è arrivato al 22' con Luciani, che ha insaccato al volo su assist di Corsinelli dopo una respinta della difesa su punizione di Spini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sambenedettese Ravenna 0-1: settima vittoria consecutiva, la seconda a reti inviolate