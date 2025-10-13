Salvatore Ocone si procede verso la perizia psichiatrica

Salvatore Ocone, l’autore della strage familiare di Paupisi, si trova ancora in isolamento nel carcere di Campobasso e, ad oggi, non si sa se e quando verrà trasferito nel carcere di Benevento. Nella sua cella isolata ha ricominciato ad assumere . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

salvatore ocone si procede verso la perizia psichiatrica

