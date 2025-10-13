Salvatore Esposito sul fratello Pio | Ero certo che non avrebbe deluso Il gol all’Estonia? Ecco come abbiamo reagito io e Sebastiano

Inter News 24 Il centrocampista dello Spezia, Salvatore Esposito, fratello maggiore di Pio, si esprime così sul giovane attaccante dell’Inter. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Salvatore Esposito, fratello maggiore di Francesco Pio, ha detto la sua sul giovanissimo attaccante dell’Inter e della Nazionale. SABATO SERA – « Ero a un evento della nostra scuola calcio a Brescia, alla Voluntas. C’era anche Sebastiano e guardavamo la partita sul telefono. Quando Pio ha segnato più che esultare ci siamo emozionati. Ci sta regalando davvero tante gioie, soprattutto per il ragazzo che è più che per il calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Salvatore Esposito sul fratello Pio: «Ero certo che non avrebbe deluso. Il gol all’Estonia? Ecco come abbiamo reagito io e Sebastiano»

