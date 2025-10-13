Salvatore Esposito | Mio fratello Pio non si monterà la testa E quando ha fatto gol contro Seba

Il più grande dei fratelli, centrocampista dello Spezia: "La rete in azzurro l'ho vista insieme a Sebastiano, abbiamo urlato. Lavora tanto, gli riescono semplici colpi difficili, si sbatte per la squadra e presto faremo una cena di famiglia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Salvatore Esposito: "Mio fratello Pio non si monterà la testa. E quando ha fatto gol contro Seba..."

Salvatore Esposito sul fratello Pio: "A Spezia perdiamo un giocatore che sposta gli equilibri" - Il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito ha parlato ai canali ufficiali del club dell’addio del fratello Pio, tornato all’Inter dopo due stagioni: "Al di là di non avere mio fratello tutti i ... Riporta tuttomercatoweb.com