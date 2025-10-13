Salvatore Alberto Turiano è il nuovo direttore del reparto di Chirurgia vascolare

Agrigentonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.Conti in tasca all'Asp di Agrigento: ecco quanto incassa, quanto spende e per cosaIl neoprimario, al termine delle procedure concorsuali, è stato ricevuto dal direttore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salvatore - alberto

Cerca Video su questo argomento: Salvatore Alberto Turiano 232