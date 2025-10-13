Salute mentale | più di un giovane milanese su tre convive con l’ansia
Ansia, preoccupazione, stress: sempre più giovani milanesi sperimentano quotidianamente emozioni negative, legate anche a una forte incertezza sul futuro. Un'epidemia silenziosa che trova conferma nell'ultima indagine dell'Osservatorio Sanità di UniSalute1, che ha interrogato un campione di cittadini e cittadine milanesi under 40. Ansia tra i giovani di Milano, ne soffre più di uno su .
In questa notizia si parla di: salute - mentale
Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma
Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"
Giornata Mondiale della Salute Mentale – Gatteo Domenica 12 ottobre 2025, ore 17.30 Oratorio San Rocco – Gatteo In occasione della Giornata Mondiale sulla Salute Mentale, il Comune di Gatteo propone lo spettacolo teatrale: "Il Volatore"
"Il sostegno alla salute mentale non è facoltativo, ma essenziale" Nella #GiornataMondialeDellaSaluteMentale, il Segretario Generale ONU @antonioguterres richiama l'attenzione sul benessere psicologico nelle situazioni di emergenza.
Schillaci, 'in Manovra 80 milioni per la salute mentale' - Lo ha annunciato questa mattina il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine del convegno 'One Mental Health' a Roma.
"Non c'è salute senza salute mentale", perché l'Oms lancia l'allarme - È la convinzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che sottolinea l'importanza della salute mentale come parte integrante del benessere generale.