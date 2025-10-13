Salute mentale appello per stop a stigma e corsa solidale

Roma, 13 ott. (askanews) - "In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, Agorà Salus ha organizzato una corsa solidale, che vede protagonista tutta la cittadinanza e tutta la popolazione, soprattutto quella dei giovani, perché ricordiamoci che il problema psichico oramai accomuna tantissimi ragazzi. Dobbiamo quindi sensibilizzare e fare in modo che non ci sia stigma sulla salute mentale e sulla malattia psichica, perché la malattia mentale è curabile, Pertanto, invitiamo tutte le istituzioni a investire ancora e molto di più di quello che fanno oggi, perché siamo il fanalino di coda dell'Europa, quando invece dovrebbe essere un problema da affrontare veramente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salute mentale, appello per "stop a stigma" e corsa solidale

