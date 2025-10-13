Salute e ricerca One Health Awards allo scienziato Antonio Giordano Premi anche a Ferjani e Laxminarayan

I premi “” 2025 sono stati assegnati al ministro della salute della Tunisia, Mustapha Ferjani, all’ oncologo di fama internazionale Antonio Giordano, fondatore e direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine di Philadelphia e a Ramanan Laxminarayan, ugandese fondatore e direttore del One Health Trust a Washington e direttore del Centro di collaborazione per la resistenza antimicrobica dell’Oms. I riconoscimenti sono stati consegnati a Teramo nel corso del simposio internazionale sulla Salute Unica, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

