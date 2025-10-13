Salta il rinnovo pazzesco Icardi | torna in Serie A

Mauro Icardi non rinnova e torna in Serie A, la notizia infiamma il mercato e riaccende la fantasia dei tifosi italiani. Mauro Icardi è uno di quei nomi che, nel calcio italiano, non passano mai inosservati. Lo è stato da quando, giovanissimo, si fece notare con la maglia della Sampdoria, e lo è diventato ancora di più durante gli anni all’Inter, dove a suon di gol ha saputo conquistarsi prima il ruolo di capitano, poi quello di protagonista assoluto del campionato. Carattere forte, personalità da vendere e un fiuto del gol che pochi in Europa possono vantare: Icardi è stato, per un periodo, il simbolo dell’attaccante “vecchia scuola”, capace di trasformare in oro ogni pallone toccato in area di rigore. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

