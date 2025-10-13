Salsomaggiore alla guida ubriachi | tre patenti ritirate dai carabinieri

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, garantendo continuità sull’osservanza del nuovo codice della strada, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio mettendo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme, volto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salsomaggiore - guida

Cerca Video su questo argomento: Salsomaggiore Guida Ubriachi Tre