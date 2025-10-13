Salire sul treno della Storia | l' editoriale del direttore Roberto Napoletano

L?accordo di pacificazione proposto da Trump, avallato da una larga alleanza e accettato con qualche furbizia da Israele e riserve ciniche da Hamas, ha una grande rilevanza storica. I. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Salire sul treno della Storia: l'editoriale del direttore Roberto Napoletano

Approfondisci con queste news

Treno a Vapore della Sila C'è un modo unico per scoprire la Sila in questa stagione, salire a bordo del suo storico treno a vapore. Da Camigliatello Silano a Silvana Mansio, tra sbuffi di fumo e binari che attraversano i colori infuocati del foliage, vivi un'esp - facebook.com Vai su Facebook

Salire sul treno della storia - L’accordo di pacificazione proposto da Trump, avallato da una larga alleanza e accettato con qualche furbizia da Israele e riserve ciniche da Hamas, ha una grande rilevanza storica. Lo riporta ilmattino.it

Un viaggio nel tempo sui treni storici della Toscana - Dal Treno Natura al nuovo Espresso Siena, passando per il Treno del Sale e la Porrettana Express: itinerari unici per scoprire paesaggi, borghi ed eccellenze del territorio a ritmo slow ... Da intoscana.it

Guasto alla linea, l'odissea dei pendolari: «Ci hanno fatto scendere dal treno e salire sull corriera, due settimane fa la stessa storia» - «Si è fermato il treno e ci hanno fatti scendere per prendere una corriera sostitutiva. Segnala ilgazzettino.it