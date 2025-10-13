Salerno ordinanza di custodia cautelare personale ai danni di un uomo | già indagato per rapina
Il 9 ottobre scorso, a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno – Duomo hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare personale, emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di un uomo, indagato per “rapina”, perché, allo stato delle indagini, condivise dal G.I.P., il 17 agosto scorso, su questo lungomare Trieste, si sarebbe impossessato di un borsello contenente la somma di euro 250,00 ed alcune carte di credito sottratte ad un uomo dopo averlo aggredito al collo facendolo rovinare a terra. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. 🔗 Leggi su Zon.it
