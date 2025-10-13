Salerno Non fare lo sbronzo | la terza settimana tra cultura istituzioni e formazione sul campo
Prosegue con entusiasmo e partecipazione la terza edizione del progetto “Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita, l’ambiente e la città”, promosso dal Comune di Salerno e co-organizzato dall’ Aci di Salerno con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno e dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno. In questa terza settimana di incontri, gli studenti escono dalle aule per intraprendere un vero e proprio viaggio tra cultura, legalità e cittadinanza attiva. Martedì 14 ottobre. La giornata si apre alle ore 9:30 con gli alunni dell’Istituto Virtuoso ospiti della Soprintendenza di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it
