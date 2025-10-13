Salerno mercoledì 15 ottobre al Comune la presentazione della campagna Biscotti senza frontiere promossa da Medici Senza Frontiere
Si terrà mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 10:00, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della campagna solidale “Biscotti senza frontiere”, promossa dal gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere attivo nella città di Salerno. La campagna, che unisce il gusto della solidarietà al sostegno concreto delle attività umanitarie di MSF nel mondo, sarà illustrata alla presenza del Sindaco e Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli e dell’ Assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto, da sempre sensibili alle tematiche della cooperazione e dell’inclusione. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: salerno - mercoled
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLE XIV GIORNATE FAI D'AUTUNNO Mercoledì 8 ottobre, alle ore 11:00, presso la sede FAI di Salerno, si terrà la conferenza stampa della XIV ed. delle #GiornateFAI d'Autunno, con la presentazione dei - facebook.com Vai su Facebook
Evento #fuorifestival di Salerno Letteratura MERCOLEDÌ 24 settembre ore 18:30 Spazio Matteotti (piazza Matteotti 2) Salerno Con l’autrice Linda Di Giacomo. Conduce Corrado De Rosa In collaborazione con la Libreria La Feltrinelli di Salerno. Ingresso Liber - X Vai su X