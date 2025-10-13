Salerno la Polizia di Stato partecipa alla Notte dei Ricercatori Europei
Nel pomeriggio di sabato 11 ottobre 2025, la Polizia di Stato ha preso parte alla manifestazione “La Notte dei Ricercatori Europei”, ospitata nella suggestiva Villa Comunale di Salerno. L’iniziativa, promossa a livello europeo, mira ad avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca scientifica e dell’ innovazione, creando occasioni di incontro e confronto tra cittadini, studiosi e istituzioni. La Questura di Salerno ha partecipato con uno stand curato dalla Polizia Scientifica, che ha suscitato grande interesse tra famiglie, studenti e curiosi desiderosi di scoprire da vicino le moderne tecniche di indagine utilizzate nelle attività investigative. 🔗 Leggi su Zon.it
