Salerno dopo un debutto travolgente il Premio Charlot accende i riflettori sui giovani comici | stasera lunedì 13 ottobre

Zon.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, lunedì 13 ottobre, arriva lo Charlot Giovani. Si è aperta sabato sera, 11 ottobre, al Teatro Delle Arti di Salerno, la 37ª edizione del Premio Charlot, l’unica rassegna al mondo dedicata alla figura immortale di Charlie Chaplin. E l’avvio non poteva essere più promettente: lo spettacolo “Nati 80 – amori e non”, scritto e diretto da Claudio Tortora, ha conquistato il pubblico con una storia tenera, ironica e profondamente generazionale. In scena, Gianni Ferreri e Daniela Morozzi hanno emozionato e fatto sorridere, ricevendo applausi a scena aperta e un consenso unanime che ha confermato, ancora una volta, la qualità e l’identità unica di questa manifestazione. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, dopo un debutto travolgente, il Premio Charlot accende i riflettori sui giovani comici: stasera, lunedì 13 ottobre

