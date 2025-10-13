Saipem verso la trimestrale del 22 ottobre | attesi ricavi in crescita a 3,88 miliardi ed Ebitda a +27% pesa aumento del debito e il calo degli ordini

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bloomberg stima utili netti in crescita a 125 milioni, trainati da Asset Based Services, Intesa Sanpaolo prevede un debito più contenuto e conferma la guidance 2025 con ricavi attesi a 15 miliardi Il 22 ottobre il consiglio di amministrazione di Saipem si riunirà per approvare i conti del ter. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

saipem verso la trimestrale del 22 ottobre attesi ricavi in crescita a 388 miliardi ed ebitda a 27 pesa aumento del debito e il calo degli ordini

© Ilgiornaleditalia.it - Saipem verso la trimestrale del 22 ottobre: attesi ricavi in crescita a 3,88 miliardi ed Ebitda a +27%, pesa aumento del debito e il calo degli ordini

In questa notizia si parla di: saipem - verso

Saipem, il 22 ottobre il cda sulla trimestrale. Morgan Stanley e Intesa Sanpaolo meno ottimiste del consenso sull’utile - Il consenso si aspetta margini in miglioramento nel terzo trimestre. Si legge su milanofinanza.it

Tonfo di Saipem in Piazza Affari dopo la trimestrale, -9% - Vero e proprio tonfo per Saipem in apertura in Piazza Affari all'indomani della trimestrale diffusa a borsa chiusa. Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Saipem Verso Trimestrale 22