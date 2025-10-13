C ervia (Ravenna), 11 ott. (askanews) – “Cosa vi dicevo all’inizio dell’anno? Aspettate, c’è il trentennale, Miseria e nobiltà, parliamo dell’Italia, parliamo della cucina povera, la eleviamo a Tre Stelle Michelin. vedrete che soddisfazioni a fine anno. Ieri ero a Parigi e la Michelin ci ha premiato con altre tre stelle, cioè mica male”. Un riconoscimento prestigioso quello ritirato da Massimo Bottura giovedì 9 ottobre durante una cerimonia al Louvre di Parigi. Alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron, la Guida Michelin ha assegnato le Tre Chiavi al suo hotel Casa Maria Luigia di Modena. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sai cosa possiamo insegnare? - dice lo chef- Il senso del bello, la passione