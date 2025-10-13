Sai cosa possiamo insegnare? - dice lo chef- Il senso del bello la passione
C ervia (Ravenna), 11 ott. (askanews) – “Cosa vi dicevo all’inizio dell’anno? Aspettate, c’è il trentennale, Miseria e nobiltà, parliamo dell’Italia, parliamo della cucina povera, la eleviamo a Tre Stelle Michelin. vedrete che soddisfazioni a fine anno. Ieri ero a Parigi e la Michelin ci ha premiato con altre tre stelle, cioè mica male”. Un riconoscimento prestigioso quello ritirato da Massimo Bottura giovedì 9 ottobre durante una cerimonia al Louvre di Parigi. Alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron, la Guida Michelin ha assegnato le Tre Chiavi al suo hotel Casa Maria Luigia di Modena. 🔗 Leggi su Iodonna.it
"Che cosa possiamo imparare noi da San Girolamo? Che ogni cristiano viva in contatto e in dialogo personale con la Parola di Dio, donataci nella Sacra Scrittura... Parola che costruisce comunità, che costruisce la Chiesa. Perciò dobbiamo leggerla in comuni
Ermal Meta contro la violenza sulle donne: «Sono spaventato dal mostro che dorme dentro di me. Ogni uomo lo sente. Cosa posso insegnare a mia figlia?» - Alla prima tappa del suo tour nei teatri all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Ermal Meta, uno dei più attivi membri del Laboratorio Artistico della Fondazione Una Nessuna centomila - Come scrive ilmessaggero.it