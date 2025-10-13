Sagra delle pappardelle al cinghiale a Sacrofano

Sabato 18 e domenica 19 ottobre, in Piazza Ugo Serata, arriva la XX edizione della Sagra delle Pappardelle al Cinghiale.Il menù di questa edizione della sagra prevede:pappardelle di produzione locale al ragù di cinghialebraciola?insalata?acqua, vino e paneIl programmaSabato 18, a partire dalle 19. 🔗 Leggi su Romatoday.it

