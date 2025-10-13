Sagra d' Autunno 2025 a Sciarborasca con polenta caldarroste musica e spettacolo di droni

Torna l'appuntamento con la grande Sagra di Autunno organizzata dalla Croce d'Oro Sciarborasca: tre giorni di festa da venerdì 17 a domenica 19 ottobre presso la sede sociale a Sciarborasca (sulle alture di Cogoleto) nel Centro Civico P. Delussu, con stand gastronomici, animazione e molto altro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sagra - autunno

Sagra della Salamina da sugo al cucchiaio, torna il classico appuntamento di inizio autunno

Percorso esperienziale tra sapori e profumi locali: Sagra d'autunno a Roccafiorita

Sagra della polenta e sapori d'autunno a Seveso

Ritorna l'attesissima sagra "Il tartufo tra i sapori d'autunno - XI edizione" Vi aspettiamo a Capizzi venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025! Degustazioni, mostre, spettacoli, visite guidate, escursioni, convegni e molto altro ancora... Per prenotare - facebook.com Vai su Facebook

Sagra d'Autunno 2025 a Sciarborasca con polenta, caldarroste, musica e spettacolo di droni - Torna l'appuntamento con la grande Sagra di Autunno organizzata dalla Croce d'Oro Sciarborasca: tre giorni di festa da venerdì 17 a domenica 19 ottobre presso la sede sociale a Sciarborasca (sulle ... Scrive genovatoday.it

Manziana celebra il successo della Sagra della Castagna 2025: tre giorni di tradizione, gusto e comunità - Si è conclusa la sagra della castagna a Manziana tra profumi d'autunno, sapori autentici e i tradizionali padelloni ... Segnala lagone.it