Sagra d' Autunno 2025 a Sciarborasca con polenta caldarroste musica e spettacolo di droni

Genovatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l'appuntamento con la grande Sagra di Autunno organizzata dalla Croce d'Oro Sciarborasca: tre giorni di festa da venerdì 17 a domenica 19 ottobre presso la sede sociale a Sciarborasca (sulle alture di Cogoleto) nel Centro Civico P. Delussu, con stand gastronomici, animazione e molto altro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sagra - autunno

