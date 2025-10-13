Contro la Viola mancherà il belga (fra una settimana nuovi esami all'adduttore) e forse anche Estupinan: il tecnico rossonero ha pronte le alternative naturali ma potrebbe anche ridisegnare la squadra col 4-3-3. Leao e Rabiot non preoccupano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Saelemaekers, la lesione c'è. Salta (almeno) la Fiorentina. E ora? Athekame o nuovo modulo