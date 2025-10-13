Saelemaekers la lesione c' è Salta almeno la Fiorentina E ora? Athekame o nuovo modulo
Contro la Viola mancherà il belga (fra una settimana nuovi esami all'adduttore) e forse anche Estupinan: il tecnico rossonero ha pronte le alternative naturali ma potrebbe anche ridisegnare la squadra col 4-3-3. Leao e Rabiot non preoccupano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan, brutte notizie per Saelemaekers: confermata la lesione al flessore
#Milan, brutte notizie: confermata la lesione al flessore per Alexis #Saelemaekers. Stop prolungato e problemi per Allegri in vista delle prossime partite. ? #SerieA #Infortunio #ForzaMilan
#fantacalcio: lesione per #saelemaekers , i tempi di recupero #milan #seriea
Milan, c'è lesione per Saelemaekers: le condizioni in vista della Roma - La partita tra rossoneri e giallorossi è in programma il 2 novembre prossimo a San Siro ... ilromanista.eu scrive
Milan, si ferma Saelemaekers: lesione al flessore della gamba destra - Alexis Saelemaekers si ferma in casa Milan: l'esito degli esami strumentali ha evidenziato una lesione al flessore della gamba destra ... Da gianlucadimarzio.com