Saed il bambino di Gaza muore a Roma mentre il padre viene liberato da Israele
Saed era uscito dall’inferno di Gaza per curare una grave forma tumorale. Saed era uno dei bambini palestinesi trasferiti dalla Striscia di Gaza in Italia per ricevere cure che nella sua terra d’origine sarebbero state impossibili. Colpito da una forma tumorale gravissima, ha ricevuto le migliori cure possibili al Policlinico Umberto I di Roma, sostenuto dall’amore della madre e dall’impegno del personale sanitario. Questa mattina, però, il piccolo è morto. La beffa del destino: la morte arriva mentre il padre viene liberato. La vicenda assume contorni ancor più dolorosi perché la morte di Saed è coincisa con la notizia della liberazione — da parte di Israele — di oltre 1. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche questi approfondimenti
Padre Faltas racconta a #VaticanNewsIT che la gioia per l’accordo di pace è stata offuscata dalla morte di Saed, il piccolo palestinese fra i primi ad arrivare in Italia da #Gaza per essere curato al Policlinico Umberto I. @custodiaTS - X Vai su X
Nei giorni scorsi era diventato virale un video che mostrava un ragazzo e un bambino di Gaza sventolare una bandiera italiana mentre pattinavano tra le macerie. Il video era stato diffuso dopo la notizia del raggiungimento della prima fase dell’accordo di pac - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, tragedia e destino incrociato: il piccolo Saed muore in Italia mentre il padre torna in libertà - Tragedia tra Roma e Gaza: Saed muore per un tumore all’Umberto I mentre il padre, detenuto in Israele, viene liberato. Secondo msn.com
>ANSA-BOX/ Saed muore in Italia e il padre viene liberato a Gaza - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Riporta laregione.ch