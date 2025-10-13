saed il bambino di gaza muore a roma mentre il padre viene liberato da israele

Saed era uscito dall’inferno di Gaza per curare una grave forma tumorale. Saed era uno dei bambini palestinesi trasferiti dalla Striscia di Gaza in Italia per ricevere cure che nella sua terra d’origine sarebbero state impossibili. Colpito da una forma tumorale gravissima, ha ricevuto le migliori cure possibili al Policlinico Umberto I di Roma, sostenuto dall’amore della madre e dall’impegno del personale sanitario. Questa mattina, però, il piccolo è morto. La beffa del destino: la morte arriva mentre il padre viene liberato. La vicenda assume contorni ancor più dolorosi perché la morte di Saed è coincisa con la notizia della liberazione — da parte di Israele — di oltre 1. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

