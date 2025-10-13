Sacchi vuole Zidane alla Juventus | Crede nel gioco offensivo e di squadra farebbe solo bene alla Serie A
L’ex tecnico Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta dello Sport, ha commentato l’intervento di ieri di Zinedine Zidane al Festival dello sport di Trento. Inoltre, ha espresso il desiderio di vederlo un giorno sulla panchina della Juventus. Il commento di Sacchi su Zidane. Sul quotidiano, Sacchi scrive: Zinedine Zidane ha avuto parole bellissime per il Milan che ho allenato io, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. E ha aggiunto che quella, per lui, è stata “una squadra di riferimento”. Lo ringrazio dei complimenti. Zidane, raffinato calciatore come pochi ce ne sono stati nella storia del calcio, e bravissimo allenatore alla guida del Real Madrid, ha visto che quello del mio Milan era un progetto lungimirante, per certi versi rivoluzionario, reso possibile da un’assoluta sintonia tra società, allenatore e giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
