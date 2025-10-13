Sacchi | Spero in Zidane alla Juventus Lui crede in un calcio offensivo

Calcionews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le dichiarazioni dell’ex tecnico alimentano una suggestione familiare Un sogno che accende la fantasia dei tifosi, un’investitura che arriva da una leggenda della panchina. La presenza di Zinedine Zidane al Festival dello Sport di Trento ha riaperto una suggestione mai sopita nel cuore del popolo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sacchi spero in zidane alla juventus lui crede in un calcio offensivo

© Calcionews24.com - Sacchi: «Spero in Zidane alla Juventus. Lui crede in un calcio offensivo»

In questa notizia si parla di: sacchi - spero

sacchi spero zidane juventusSacchi vuole Zidane alla Juventus: “Crede nel gioco offensivo e di squadra, farebbe solo bene alla Serie A” - L'ex tecnico Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta dello Sport, ha commentato l'intervento di ieri di Zinedine Zidane al Festival dello sport. Riporta ilnapolista.it

Sacchi: "Spero in Zidane alla Juventus" - Zinedine Zidane, ospite al Festival dello Sport della Gazzetta dello Sport, riempie di nostalgia i tifosi della Juventus, che sognano anche di vederlo, in futuro, sulla panchina bianconera. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sacchi Spero Zidane Juventus