Sacchi | Romantico spettacolare esaltatore di talento Zidane quando vieni alla Juve?
L'ex tecnico: "Zizou ha sempre messo il calcio offensivo al primo posto. La Serie A crescerebbe con uno come lui in panchina". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sacchi: "Se l'Inter prenderà Lookman, potrà ingaggiare un duello spettacolare col Napoli" - Per l'ex tecnico del Milan il favorito per lo scudetto resta il Napoli ma l'Inter con Lookman può fare un bel passo in avanti: "Però, lo premetto, continuo a ... Come scrive m.tuttomercatoweb.com