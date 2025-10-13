Sacchi ringrazia Zidane e poi punge | Quella lezione del Milan non è stata presa a modello

Pianetamilan.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zidane: "Milan di Sacchi era impressionante". L'ex allenatore rossonero ha ringraziato la stella francese in un lungo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sacchi ringrazia zidane e poi punge quella lezione del milan non 232 stata presa a modello

© Pianetamilan.it - Sacchi ringrazia Zidane e poi punge: “Quella lezione del Milan non è stata presa a modello”

In questa notizia si parla di: sacchi - ringrazia

Cerca Video su questo argomento: Sacchi Ringrazia Zidane Punge