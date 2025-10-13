Sacchi alimenta il sogno dei tifosi della Juventus | Perché non immaginare questo allenatore sulla panchina bianconera? A chi ha fatto riferimento!

Sacchi, ex allenatore, ha parlato così di questo tecnico e della possibilità di vederlo sulla panchina della Juve. Le sue dichiarazioni. Un assist di Arrigo Sacchi, una porta lasciata più che aperta da Zinedine Zidane. Dal Festival dello Sport di Trento si riaccende il sogno dei tifosi della Juventus: rivedere, un giorno, “Zizou” sulla panchina bianconera. Le parole dei due maestri del calcio hanno infiammato la fantasia del popolo juventino. QUI:  Zidane si racconta: «Alla Juve bisognava solo vincere, sempre. Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino. Champions difficile da vincere, sul mio ritorno da allenatore a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sacchi alimenta il sogno dei tifosi della Juventus: «Perché non immaginare questo allenatore sulla panchina bianconera?». A chi ha fatto riferimento!

