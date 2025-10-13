Sabrina Ferilli insultata a Tu Si Que Vales | cosa è successo
Momento di tensione durante l’ultima puntata di Tu Si Que Vales, quando Sabrina Ferilli è stata insultata da una concorrente. L’episodio ha scatenato reazioni immediate in studio e sui social media. L’attrice romana, presente come sempre nel ruolo di giurata popolare, si è trovata al centro di una situazione imbarazzante che ha sorpreso tutti i presenti. Al termine dell’esibizione di un partecipante, è volata un’offesa diretta nei suoi confronti che ha gelato lo studio. Cosa è successo a Sabrina Ferilli. Tutto è accaduto con l’esibizione di una concorrente, Laura, che, con una performance di urla e suoni forti, ha suscitato le risate del pubblico e di alcuni giurati, tra cui proprio Ferilli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
