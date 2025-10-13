Russia Rutte avverte | I suoi missili possono colpire tutte le città europee in qualche minuto

(Adnkronos) – I nuovi missili ipersonici della Russia sono in grado di "colpire le città europee nel giro di qualche minuto". Lo sottolinea il segretario generale della Nato Mark Rutte, durante l'assemblea parlamentare dell'Alleanza atlantica a Lubiana, in Slovenia. La nuova tecnologia russa, continua, "è in grado di colpire Roma o Madrid o qualsiasi altra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

