Rupnik nominati i giudici del processo canonico all' ex gesuita accusato di abusi su trenta suore

Sono stati nominati i cinque giudici del Tribunale che affronterà il caso del rev.do Marko Ivan Rupnik. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Rupnik, nominati i giudici del processo canonico all'ex gesuita accusato di abusi su trenta suore

Vaticano: scelti i giudici per il processo a padre Rupnik - Il gesuita, teologo e mosaicista sloveno è accusato di vari abusi verso religiose (ANSA) ... Da ansa.it

Padre Marko IvanRupnik, scelti i giudici per il processo: è accusato di abusi nei confronti di religiose. Le denunce e la scelta di papa Francesco - Dopo mesi di indagini e crescente attenzione mediatica ed ecclesiale, il processo canonico contro padre Marko Ivan Rupnik si prepara ad entrare nella sua fase decisiva. msn.com scrive