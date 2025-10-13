Rupnik nominati i giudici del processo canonico all' ex gesuita accusato di abusi su trenta suore

Sono stati nominati i cinque giudici del Tribunale che affronterà il caso del rev.do Marko Ivan Rupnik. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Rupnik, nominati i giudici del processo canonico all'ex gesuita accusato di abusi su trenta suore

