Rugani Juventus quale futuro per il difensore rientrato dal prestito all’Ajax? Non è da escludere nemmeno quella ipotesi | i dettagli
Rugani Juventus, il difensore è un punto fermo per Tudor e per lo spogliatoio: il suo destino sembra essere ancora a Torino. Gli aggiornamenti. Un professionista esemplare, un leader silenzioso, un giocatore che mette sempre la Juventus davanti a tutto. La storia di Daniele Rugani in bianconero è quella di un amore mai finito, fatto di panchine, di ritorni e di una dedizione alla causa che, alla fine, ha sempre prevalso su tutto. Anche in questa stagione, partita con poche certezze, il suo ruolo all'interno del gruppo si sta rivelando fondamentale. Rugani Juve: un punto di riferimento per Tudor.
Juventus, Tudor conferma Rugani: il difensore rimane in bianconero
Rugani Juventus: c’è una nuova pretendente per il difensore. La chiave è…questo allenatore! Rivelazione sul suo futuro, cosa succede
Juventus: Rugani corteggiato dal Porto
Nel giorno dopo #JuveMilan, si analizza la prova di Daniele #Rugani. Per il difensore bianconero ieri è arrivato l'esordio da titolare stagionale. Vi ha convinto la sua prestazione?
ONCES #SerieA I #JuventusMilan #JUVENTUS I Di Gregorio - Gatti, Rugani, Kelly - Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso - Conceiçao, Yildiz - David #MILAN I Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Giméne
Rugani-Kostic, rinnovo possibile con cifre al ribasso. Pinsoglio verso il ritiro? - L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" fa il punto su 3 giocatori non di primo piano della Juventus in scadenza di contratto.
Tuttojuve in podcast - L'importanza di Rugani in questa Juve piena di incertezze - Nel nuovo episodio di 'Tutto Juve in Podcast', Quintiliano Giampietro analizza la situazione attuale della Juventus, con un focus particolare su Daniele Rugani, recentemente ...