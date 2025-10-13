Rugani Juventus, il difensore è un punto fermo per Tudor e per lo spogliatoio: il suo destino sembra essere ancora a Torino. Gli aggiornamenti. Un professionista esemplare, un leader silenzioso, un giocatore che mette sempre la Juventus davanti a tutto. La storia di Daniele Rugani in bianconero è quella di un amore mai finito, fatto di panchine, di ritorni e di una dedizione alla causa che, alla fine, ha sempre prevalso su tutto. Anche in questa stagione, partita con poche certezze, il suo ruolo all’interno del gruppo si sta rivelando fondamentale. Rugani Juve: un punto di riferimento per Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani Juventus, quale futuro per il difensore rientrato dal prestito all’Ajax? Non è da escludere nemmeno quella ipotesi: i dettagli