Daniele Rugani continua a rappresentare uno dei simboli più autentici dello spirito Juventus. Professionale, riservato e sempre pronto a rispondere presente, il difensore toscano è riuscito ancora una volta a ribaltare le gerarchie, conquistandosi il rispetto di Igor Tudor e dei compagni. In un gruppo profondamente rinnovato, Rugani è diventato un punto di riferimento per equilibrio, dedizione e mentalità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore rientrato in estate dal prestito all’Ajax ha saputo mettere al servizio del gruppo la propria esperienza, maturata anche in Eredivisie. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Rugani Juventus, da esubero a leader silenzioso: Tudor e lo spogliatoio fanno muro per la sua permanenza