La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex calciatore Rufo Verga, che conta tre presenze nel Milan di Sacchi nella stagione 1987-88. Tanti infortuni, però, lo hanno portato a decidere di ritirarsi all’età di 25 anni. L’intervista a Verga. Verga, cominciamo dalla fine. Come è finito in America? «Avevo un punto vendita in piazzale Cadorna, a Milano. Nel 2006, il signor Vegetti, proprietario della catena ‘Il Fornaio’, mi chiese se fossi interessato a trasferire l’attività negli Usa. Ci ho pensato un po’ e nel 2007 sono partito, mi sono innamorato di San Francisco e ho deciso di restare». Come nasce la sua passione per la panificazione? «Quando venni bocciato alla prima superiore, mia madre per punizione mi mandò a lavorare d’estate, apprendista presso un fornaio e che mi insegnò a mettere le mani nella farina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rufo Verga: «Sacchi mi fece esordire grazie a un infortunio di Maldini, mi faceva allenare coi centrocampisti»