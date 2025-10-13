Tre presenze nel Milan di Sacchi, stagione 1987-88, poi una carriera tutta in salita a causa di problemi fisici: "Dopo la seconda operazione mi chiamò Berlusconi, parole bellissime. Già da ragazzo mi piaceva impastare, così ho cominciato a perfezionarmi finché non ho avuto l'occasione di aprire un negozio in America e.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rufo Verga: "Maldini si fa male, e Sacchi mi fa esordire in Serie A. Ora faccio il pane in California"