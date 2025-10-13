Rubò la valigia a Giorgia Palmas Preso il predone dei treni

Sul cellulare aveva la foto della valigia rubata su un treno alla conduttrice e showgirl Giorgia Palmas sabato 4 ottobre. E davanti agli agenti si sarebbe anche vantato di quel colpo. Dopo gli accertamenti, Marwan Madani, algerino di 22 anni senza fissa dimora e senza documenti, è stato arrestato. Accusato di essere l’autore di quel furto e anche di un altro, per il quale è stato colto in flagranza. Gli agenti lo hanno bloccato alla stazione di Rogoredo mentre cercava di scappare dopo aver preso lo zaino di un passeggero con dentro un pc portatile e altri oggetti dal valore complessivo di 3mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubò la valigia a Giorgia Palmas. Preso il predone dei treni

