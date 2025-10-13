Rubano un' auto e dimenticano la ricevuta all' interno la proprietaria li perdona | due prosciolti

Due uomini erano stati citati a giudizio con l’accusa di avere rubato un’auto a Porto Empedocle, poi ritrovata a Caltanissetta. Le indagini erano partite dal ritrovamento, all’interno del mezzo, di una ricevuta di ricarica telefonica riconducibile al numero di uno degli imputati, ripreso poi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

