Ruba un giocattolo dopo 20 anni ripaga i 5 euro e si scusa con una lettera | Commosso dalla sua umanità

Faenza, 13 ottobre 2025 — C'è chi dice che il tempo guarisca ogni ferita, ma a volte bastano poche parole e cinque euro per chiudere un capitolo aperto da vent'anni. È la storia del tutto curiosa vissuta da Giovanni Utili, 59 anni, titolare del Mercatino delle Pulci in via Enrico Fermi a Faenza (Ravenna), che sabato mattina, all'apertura del negozio, ha trovato nella sua buchetta una lettera anonima accompagnata dalla banconota. Un gesto semplice, ma con un peso emotivo enorme: chi l'ha scritta voleva chiedergli scusa per un piccolo furto commesso da bambino, quando Giovanni si trovava nella prima sede del negozio lungo Corso Europa.

