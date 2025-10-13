Ruba stereo fugge sulla e-bike ma viene arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto All’alba due carabinieri della stazione di Capodimonte liberi dal servizio hanno arrestato a Napoli per furto aggravato e trasgressione degli obblighi imposti un 52enne di Scampia. I militari hanno notato l’uomo in via Augusto De Martino, nel quartiere San Carlo Arena, mentre metteva nel proprio zaino uno stereo appena rubato da un’auto in sosta. L’uomo – già sottoposto alla libertà vigilata – ha tentato di fuggire in sella alla propria e-bike ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ruba stereo, fugge sulla e-bike ma viene arrestato

