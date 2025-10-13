Ruba stereo da un’auto e fugge in e-bike | arrestato 52enne a Napoli

NAPOLI, 13 OTTOBRE 2025 – È stato arrestato all’alba dai carabinieri della stazione di Capodimonte, liberi dal servizio, Emanuele Luciano, 52 anni, residente a Scampia e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, sottoposto al regime di libertà vigilata, è accusato di furto aggravato e violazione degli obblighi imposti. I militari lo hanno sorpreso in via Augusto De Martino, nel quartiere San Carlo Arena, mentre riponeva in uno zaino uno stereo appena sottratto da un’auto in sosta. Dopo un tentativo di fuga a bordo di una e-bike, Luciano è stato raggiunto e bloccato. Il 52enne è ora in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Primacampania.it

