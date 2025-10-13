Ruba l'energia dalla scuola chiusa per lavori per ricaricare l'auto elettrica | preso al Rione Salicelle di Afragola
Sorpreso a rubare l'energia dalla scuola chiusa per lavori al Rione Salicelle di Afragola per ricaricare la sua auto elettrica: uomo denunciato dalla Polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
