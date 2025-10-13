Royal Enfield Goan Classic 350 | stile prima di tutto anche in strada
Design curato, finiture di pregio e un’anima pacata ma autentica, che regala un'esperienza di guida d'altri tempi: la piccola bobber indiana arriva in Italia in tiratura limitata a 100 esemplari e con un prezzo invitante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: royal - enfield
Royal Enfield Himalayan 450: stress test in alta quota
In moto sull'Himalaya per 1.500 km con la Royal Enfield
Fricchettona e bohémien: Royal Enfield presenta la Goan Classic 350, ispirata alla Goa degli anni 70
Promessa mantenuta dalla coordinatrice del club REOC (Royal ENFIELD OWNERS Club) Italia di Latina, Sara Lobbi, ci ha inviato insieme ad una foto del gruppo in piazza, i ringraziamenti di tutti per l'accoglienza: "Grazie per tutto dal REOC Italia di Latina ? - facebook.com Vai su Facebook
Royal Enfield Goan Classic 350 (2025) nuova a Rivolta d'Adda - Annuncio vendita Royal Enfield Goan Classic 350 (2025) nuova a Rivolta d'Adda, Cremona - Riporta moto.it