Ron in concerto al Teatro dell' Unione e altri grandi ospiti per il JazzUp festival di Viterbo
Il JazzUp festival di Viterbo compie vent'anni. Dal 18 ottobre al 21 novembre il Teatro san Leonardo e il Teatro dell'Unione ospitano dieci appuntamenti che intrecciano musica, letteratura e grandi protagonisti della scena jazz italiana. Tra gli ospiti d'eccezione di questa edizione, il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: concerto - teatro
I giovani talenti della Fondazione Teatro Massimo in concerto: gli appuntamenti in Sala Grande e Sala degli Stemmi
Bologna annulla il concerto del pianista ucraino Romanovsky: “Filo-russo, si esibì sulle macerie del teatro di Mariupol”
Musica con le ali: Quartetto d'archi Pegreffi. Concerto in collaborazione con Fondazione Teatro la Fenice di Venezia
Tra qualche minuto, il Teatro Massimo ospita il secondo concerto della nostra stagione musicale Sul paloscenico il pianista Roberto Cappello: nel programma del recital, musiche di Nikolaj Rimskij-Korsakov, Aleksandr Borodin e George Gershwin, negli arran - facebook.com Vai su Facebook
Ron porta la sua musica al Teatro Verdi - COMUNICATO STAMPA C’E RON AL TEATRO VERDI IL 26 OTTOBRE E SAN SEVERO SI PONE“AL CENTRO ESATTO DELLA MUSICA”. Riporta lucerabynight.it
EVENTI Ron al Teatro Verdi di San Severo: il 26 ottobre il concerto “Al centro esatto della musica” - Il teatro è un posto dove andrei tutte le sere a cantare – racconta Ron – perché le canzoni lì vivono in un ambiente ideale. Scrive statoquotidiano.it