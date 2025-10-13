Roma | trovati 200kg cocainavalore 16mln

9.10 Duecento chili di cocaina, valore di mercato intorno ai 16 milioni di euro, sono stati sequestrati nella capitale a un 23enne di origine albanese, arrestato dai Carabinieri. Suddivisa in 191 panetti, 8mila dosi, la cocaina è stata scoperta a casa del giovane. Era stato fermato per un controllo: aveva molto contante, troppo per un disoccupato. Gli hanno perquisito casa. Per portare la droga, auto con doppio fondo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

