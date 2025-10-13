Romantics Anonymous | la nuova serie romantica giapponese su Netflix trama e quando esce
Amore, cioccolato e fragilità umana sono gli ingredienti principali della nuova serie "Romantics Anonymous", una coproduzione tra Giappone e Corea del Sud che si appresta a sbarcare su Netflix. Dopo un’anteprima al Busan International Film Festival, gli episodi, diretti da Sh? Tsukikawa. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: romantics - anonymous
Duo nato a Londra durante la pandemia, i Joy Anonymous hanno fatto della musica come momento di condivisione il loro mantra, ottenendo successo prima tra la comunità locale e poi a livello internazionale con collaborazioni di spessore. Con uno stile che - facebook.com Vai su Facebook