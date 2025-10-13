Romantics Anonymous | la nuova serie romantica giapponese su Netflix trama e quando esce

Today.it | 13 ott 2025

Amore, cioccolato e fragilità umana sono gli ingredienti principali della nuova serie "Romantics Anonymous", una coproduzione tra Giappone e Corea del Sud che si appresta a sbarcare su Netflix. Dopo un’anteprima al Busan International Film Festival, gli episodi, diretti da Sh? Tsukikawa. 🔗 Leggi su Today.it

