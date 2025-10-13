Roma Volley Club sconfitta in casa da Costa Volpino il nostro obiettivo non cambia
"Abbiamo accusato più del previsto" afferma Gaia Guiducci, palleggiatrice della Roma Volley Club, a margine dell'incontro contro la Costa Volpino. La squadra lombarda si è aggiudicata tre set su tre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: roma - volley
Beach volley 2x2 maschile. Parata di campioni sottorete: l’ex ct Mazzanti e il "fu» bomber della Roma Delvecchio
Piazza Roma, campo centrale. Modena nella lunga scia di Parigi. Il beach volley si prende la scena
Si alza il sipario sulla competizione di beach volley in piazza Roma
SMI Roma Volley - CBL Costa Volpino 0-3 (22-25; 27-29; 19-25) ? #lasquadradiroma - facebook.com Vai su Facebook
NEW VIDEO! Guarda ora Roma - Costa Volpino | Highlights | 2^ Giornata, Serie A2 Tigotà | Lega Volley Femminile 25/26 - X Vai su X
Casalmaggiore-Melendugno l'anticipo, Roma all'esordio - Nel Girone B spicca la sfida tra Talmassons e Altamura, entrambe a punteggio pieno ... Riporta corrieredellosport.it
Roma Volley Club: il “mal di Piemonte” dura da più di tre anni - A soffrirne è la Roma Volley Club che non ha proprio un rapporto idilliaco con questa regione, per lo meno da quando milita nella ... romatoday.it scrive