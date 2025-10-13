Roma Volley Club sconfitta in casa da Costa Volpino il nostro obiettivo non cambia

"Abbiamo accusato più del previsto" afferma Gaia Guiducci, palleggiatrice della Roma Volley Club, a margine dell'incontro contro la Costa Volpino. La squadra lombarda si è aggiudicata tre set su tre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

