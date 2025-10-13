Roma Svilar | Mai pensato di andare via

Mile Svilar è diventato uno dei punti fermi della Roma, che grazie alle sue parate ha la miglior difesa d’Europa. Ai microfoni de La Repubblica, il portiere giallorosso ha raccontato delle difficoltà incontrate ad inizio carriera: “ È stato difficile non portare il calcio a casa, ma la mia famiglia mi ha aiutato molto. Ho lavorato tanto sul fisico e su aspetti che chi gioca ogni tre giorni non può curare. Sapevo che sarebbe arrivata la mia occasione. Quando sono arrivato a Roma, non mi aspettavo di giocare. Sapevo che sarei stato il secondo. Ma rivivere una situazione del genere, anche con gerarchie chiare, è stato duro “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

