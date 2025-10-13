Roma sequestrati 200 kg di cocaina | arrestato un 23enne

Lapresse.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si trova in carcere a Rebibbia un 23enne di origine albanese arrestato giovedì dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma dopo essere stato trovato in possesso di 200 chilogrammi di cocaina suddivisa in 191 panetti, oltre a una pistola con munizioni e 30mila euro in contanti. L’operazione, che ha svelato un giro di traffico di droga da 16 milioni di euro, è partita da una perquisizione per strada nei confronti del giovane, subito trovato in possesso di un’ingente somma in contanti. I militari hanno esteso le ricerche alla sua abitazione che si è dimostrata essere una “centrale logistica” per lo stoccaggio e lo smercio della sostanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

roma sequestrati 200 kg di cocaina arrestato un 23enne

© Lapresse.it - Roma, sequestrati 200 kg di cocaina: arrestato un 23enne

In questa notizia si parla di: roma - sequestrati

Civitavecchia (Roma), sequestrati 50 kg di cocaina al porto

Sicurezza, blitz tra via Roma e via Colombo: sequestrati 50 chili di pesce congelato

Shampoo tossico nel salone cinese in via Roma, i clienti perdono i capelli: «Mi sono trovato una ciocca in mano». Sequestrati i cosmetici proibiti

roma sequestrati 200 kgRoma, sequestrati 200 kg di cocaina: arrestato un 23enne - Si trova in carcere a Rebibbia un 23enne di origine albanese arrestato giovedì dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma dopo essere stato trovato in ... Si legge su lapresse.it

roma sequestrati 200 kgSequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euro - Duecento chili di cocaina, che avrebbero portato nelle casse della criminalità organizzata romana una somma che si aggira attorno a 16 milioni di euro, sono stati sequestrati nella capitale a un 23enn ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Sequestrati 200 Kg