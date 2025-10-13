Si trova in carcere a Rebibbia un 23enne di origine albanese arrestato giovedì dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma dopo essere stato trovato in possesso di 200 chilogrammi di cocaina suddivisa in 191 panetti, oltre a una pistola con munizioni e 30mila euro in contanti. L’operazione, che ha svelato un giro di traffico di droga da 16 milioni di euro, è partita da una perquisizione per strada nei confronti del giovane, subito trovato in possesso di un’ingente somma in contanti. I militari hanno esteso le ricerche alla sua abitazione che si è dimostrata essere una “centrale logistica” per lo stoccaggio e lo smercio della sostanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, sequestrati 200 kg di cocaina: arrestato un 23enne