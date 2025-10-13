Roma sequestrati 200 chili di cocaina | arrestato albanese

Imolaoggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La droga, suddivisa in 191 panetti, stata rinvenuta assieme a una pistola rubata e denaro contante per circa 30mila euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

roma sequestrati 200 chili di cocaina arrestato albanese

Roma, sequestrati 200 chili di cocaina: arrestato albanese

roma sequestrati 200 chiliSequestrati a Roma 200 chili di cocaina, valore di 16 milioni di euro - Il grosso quantitativo trovato nell'abitazione di un 23enne di origine albanese: c'erano anche una pistola e 30mila euro ... Come scrive msn.com

Sequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euro. FOTO E VIDEO - I carabinieri di Roma hanno sequestrato duecento chili di cocaina, che avrebbero portato nelle casse della criminalità organizzata romana una somma che si aggira attorno a 16 milioni di euro. Da tg24.sky.it

